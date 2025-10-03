La Superintendencia General de Seguros (Sugese) aprobó los aumentos en las tarifas del Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores (SOA), las cuales presentan una variación en el precio 10,15% para el 2026.

Los vehículos de carga pesada presentaron el mayor aumentó con ¢6.169, mientras que para los vehículos particulares sería de ¢4.426.

Foto: Jorge Castillo.

“Las primas reflejan la realidad de una mayor siniestralidad en nuestras carreteras. El incremento de las mismas busca garantizar la sostenibilidad del seguro y la adecuada protección de las víctimas. Más de la mitad de los fallecidos en el 2024 fueron motociclistas, lo cual evidencia la urgencia de reforzar la prevención y la seguridad vial”, indicó Tomás Soley, superintendente de la Sugese.

El precio de las primas para el 2026, según el tipo de vehículo, es el siguiente: