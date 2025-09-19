La Fiscalía contra la Ciberdelincuencia advirtió a la ciudadanía sobre el aumento de fraudes mediante la modalidad conocida como “Sinpe mediante comando PASE”, en la que los delincuentes aprovechan números telefónicos en desuso que permanecen vinculados a cuentas bancarias.

Según las investigaciones, los estafadores se aprovechan de que esos números, una vez desactivados, son reasignados por las compañías telefónicas y terminan en manos de terceros.

Con ellos logran acceder de forma indebida a los sistemas de transferencias electrónicas y mover dinero en perjuicio de las víctimas.

La fiscal coordinadora de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia, Melissa Quirós, explicó que la modalidad se basa en la reutilización de líneas telefónicas que los usuarios olvidan desvincular de sus cuentas.

“Esto sucede porque las víctimas asocian sus líneas telefónicas a una cuenta bancaria, pero en algún momento, cuando deciden cambiar ese número de teléfono o lo pierden producto de un hurto o robo, olvidan desvincularlo de su cuenta bancaria”, detalló.

Además, Quirós explicó que “Las estructuras criminales se dan cuenta de esto, compran SIMs por bloque o volumen y empiezan a probar cuáles de ellos aún se encuentran vinculados a cuentas bancarias”.

La funcionaria advirtió que esta práctica ha permitido a las estructuras criminales sustraer desde cientos de miles de colones hasta sumas millonarias.

“Es muy importante que, en caso de cambiar de número o perder forzosamente la línea, de inmediato se comuniquen con el banco para desvincularlo de la cuenta, pues de no hacerlo los delincuentes podrían aprovecharse de la situación”, recalcó.

La fiscal también recomendó introducir medidas adicionales de seguridad en los chips telefónicos.

“Se puede introducir un código en los SIMs para que, una vez que se saquen del teléfono y se coloquen en otro dispositivo, no puedan manipularse libremente, sino que requieran este código. De esa forma se dificulta el uso por parte de los delincuentes”, añadió.

Finalmente, Quirós llamó a la población a mantenerse alerta y revisar constantemente los movimientos de sus cuentas.

“A veces las víctimas no son conscientes de que están siendo afectadas y se trata de cuentas que no revisan con frecuencia. Los delincuentes se valen de esa situación y pueden sostener esta dinámica durante varios días, semanas o incluso meses”, puntualizó.