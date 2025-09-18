Un hombre identificado con el apellido Quesada, de 38 años, resultó herido la noche de este miércoles en el sector de La Angelina, en San Nicolás de Cartago, luego de ser víctima de un violento y millonario asalto.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió alrededor de las 9:20 p. m., cuando Quesada y otro masculino llegaron al lugar tras ser citados con el supuesto objetivo de comprar un vehículo.

“Estos se apersonan a dicho sector con la intención de comprar un vehículo, los mismos procedentes de la zona de Palmares. Al llegar a este sitio, supuestamente se percatan de que esto era un engaño y aparentemente los sujetos que los citaron lo que pretendían era robarles el dinero“, explicó el OIJ.

En medio del forcejeo, Quesada recibió un disparo en la rodilla y fue trasladado al hospital Max Peralta para ser atendido. Su acompañante no presentó heridas de gravedad.

Los sospechosos habrían logrado robar 3 millones y medio de colones en efectivo antes de huir de la escena.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.