Presupuestos millonarios fracasan en implementar ciclovías

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Entre los años 2023 y 2025, cuatro cantones metropolitanos ejecutaron cerca de ¢2.882 millones dedicados a infraestructura de ciclovías; sin embargo, el país sigue sin contar con una verdadera red continua para bicicletas y movilidad limpia, esto debido a una severa falta de articulación técnica, planificación e información.

Así lo advierte la Contraloría General de la República, que analizó a las municipalidades de Curridabat, Desamparados, Montes de Oca y San José, revelando una falta de trabajo entre los gobiernos locales y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El ente contralor evidenció como hallazgo fundamental que los gobiernos locales carecían de un plan de movilidad activa vinculado con las autoridades nacionales, así como una falta de motivación para la utilización de espacios, como ciclovías, para el uso de movilidad limpia.

“Hay una falta de planificación, coordinación entre instituciones y cantones, información para priorizar proyectos, integración con transporte público y presupuestos para mantenimiento; seguimos diseñando ciudades alrededor del automóvil, y la Contraloría utiliza un concepto particularmente relevante, el ‘carrocentrismo'”, relató Alejandro López, presidente de la Fundación Metro y Medio, dedicada a la movilidad ciclista.

López explicó que, para mejorar esta movilidad, es vital abandonar la construcción exclusiva de ciclovías cantonales y diseñar corredores metropolitanos que garanticen la intermodalidad masiva, permitiendo al usuario recorrer varios kilómetros y luego integrarse fluidamente al tren o autobús.

“Antes de invertir en infraestructura, debemos educar a la población con temas cicloincluyentes y de movilidad activa. El Ministerio de Educación Pública, junto con otras instituciones, debería crear esa educación en la población costarricense; esto además de que el MOPT convierta el Plan Nacional de Movilidad Activa en una verdadera hoja de ruta, con responsables, presupuestos, plazos, coordinación y seguimiento”, agregó.

Y es que, precisamente, esta falta de legislación fue señalada por la CGR, quien detalló que, si bien el país cuenta con la Ley 9660 de movilidad y seguridad ciclística, esta no logra integrar realmente a los sectores.

“Las acciones para promover y sensibilizar sobre la movilidad activa han sido iniciativas aisladas que no forman parte de una estrategia municipal permanente, con objetivos, población meta, acciones programadas y mecanismos de seguimiento que permitan dar continuidad a sus resultados“, especificó la institución.