Los recursos asignados para el Ministerio de Seguridad Pública presentaron un aumento de ¢31 mil millones para ascender a un total de ¢356 mil millones en el 2026.

Mario Zamora, ministro de la cartera, destacó que el incremento es de los más significativos en los últimos años.

“El Ministerio de Hacienda nos dio la oportunidad de crecer, como nunca ante se había crecido, en materia presupuestaria. Parte importante del incremento va para la adquisición nuevas plazas policiales, uniformes y vehículos”, indicó el jerarca.

“Este presupuesto se construyó de manera tripartita entre el Banco Mundial, Hacienda y el Ministerio de Seguridad. Entonces, hubo una mesa de trabajo con esos tres actores y llegamos a la conclusión de que los ¢31 mil millones es lo que requeríamos”, agregó.

Los montos cubren el gasto necesario para incluir 1.130 puestos en la Fuerza Pública, de los cuales 220 se crearon durante el 2025 por medio de un presupuesto extraordinario, y 990 se van a concretar el próximo año.

Además, se contempla un proyecto de gestión por resultados en el que el Ministerio de Seguridad se comprometió a reducir la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 17,18 en el 2023 a 10 para el 2030.

Al consultar si el presupuesto final era suficiente para las labores, Zamora comentó que “es el crecimiento histórico más importante que tiene la fuerza pública en los últimos años y lo determinarán los datos”.

En cuanto a la infraestructura necesaria para las labores policiales, el ministro externó que, durante el 2026, van a hacer uso de un segundo desembolso por parte del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) por $100 millones.

“Va aplicado, esencialmente, a las delegaciones de policía atendiendo la totalidad de las órdenes sanitarias y a la creación del Centro de Mando y Control Policial”, agregó.

Desglose del presupuesto

Seguridad Ciudadana: ¢279 mil millones.

Actividades Comunes: ¢20 mil millones.

Seguridad Aérea: ¢15 mil millones.

Seguridad Marítima: ¢13 mil millones.

Comunes a Servicios de Seguridad: ¢10 mil millones.

Seguridad Fronteriza: ¢9 mil millones.

Investigación del Narcotráfico: ¢9 mil millones.

Total: ¢356 mil millones.

Mario Zamora – Ministro de Seguridad “El problema que tenemos es que la situación no solo se resuelve con más policías, porque detenemos más gente, pero quedan libres el mismo día. Entonces, yo hice mi trabajo, yo los detuve. Esto es una pata de varios bancos y dependemos de si los casos llegan a juicio y se dicten las condenas”.