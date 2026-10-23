Presupuesto moderno enfocado a resultados

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El presupuesto moderno tiene sustento en lo que se va a hacer, es decir en objetivos y metas, lo que establece el que se deben elaborar planes anuales operativos o planes de trabajo, y el presupuesto como expresión financiera de la acción programada o de los planes anuales operativos. Se puede decir entonces que da énfasis a lo que se va a hacer, por lo que se fundamenta principalmente en la determinación de objetivos y metas y estable el criterio de administración por objetivos, al asociar los objetivos con las áreas funcionales y establecer los responsables de su cumplimiento. El presupuesto moderno es un presupuesto por programas enfocado a resultados. El sistema de presupuesto por programas es un instrumento de gran utilidad para un mejor accionar del sector público, y no sea ha utilizado en todo su potencial. Según la División Fiscal de las Naciones Unidas, el Presupuesto por Programas “es un sistema en que se presta particular atención a las cosas que un gobierno realiza, más bien que a las cosas que adquiere. Las cosas que un gobierno adquiere tales como servicios personales, provisiones, equipos, medios de transporte, etc. no son naturalmente sino medios que emplea para el cumplimiento de sus funciones, que pueden ser carreteras, escuelas, bonos de la vivienda, alumnos graduados. El Presupuesto por Programas es el instrumento que cumple el propósito de combinar los recursos disponibles en el futuro inmediato, con metas a corto plazo, creadas para la ejecución de los objetivos de largo y mediano plazos. Es conveniente aclarar que como sistemas solo existen el sistema de presupuesto tradicional y el sistema de presupuesto por programas. El presupuesto base cero y el presupuesto por resultados no son sistemas, si no metodologías o mecanismos, en el caso del base cero para formular un presupuesto y en el caso del presupuesto por resultados lo que pretende es un proceso de presupuestación por programas en que:

“La formulación de los programas gira en torno a una serie de objetivos definidos y resultados previstos con antelación. Los resultados previstos deben justificar las necesidades de recursos que obedezcan y estén ligadas a los productos necesarios para alcanzar esos resultados”. y se puede aplicar en el presupuesto por programas. El presupuesto moderno es muy participativo, por lo que debe realizarse en forma descentralizada. Es fundamental que exista una amplia participación y compromiso de todos los niveles jerárquicos y funcionales para el logro de los objetivos y metas de la Entidad, a efecto de que cada funcionario se sienta motivado y que participa de un proceso que produce resultados para la sociedad. Un elemento fundamental del presupuesto moderno es el plan anual operativo o el plan operativo institucional que se puede definir como: “El instrumento formulado de acuerdo con los planes de mediano y largo plazo, en el que se establece la política de la entidad, se determinan objetivos generales y específicos, metas, costo de metas y acciones que se deberán ejecutar durante el año respectivo claves de éxito y los valores a efecto de contar con algunas indicaciones mínimas del mediano plazo, que orienten el accionar en el corto plazo.

Uno de los roles más importantes del plan-presupuesto moderno es servir como instrumento para medir y evaluar, en términos de los bienes y servicios proporcionados, los resultados de la actividad administrativa. Para medir los resultados es fundamental contar con unidades de medida que muestren con claridad las cosas hechas o los productos finales de la actividad de la entidad o empresas tales como los kilómetros de carreta construidos, pacientes atendidos y hectáreas de terreno reforestadas. En el caso del presupuesto por resultados lo que se pretende es un proceso de presupuestario por programas en que: “La formulación de los programas gira en torno a una serie de objetivos definidos y resultados previstos con antelación. Los resultados previstos deben justificar las necesidades de recursos que obedezcan y estén ligadas a los productos necesarios para alcanzar esos resultados”. Es conveniente aplicar elementos del presupuesto por programas enfocado a resultados considerando que Presupuesto por Resultados tiene como propósito “Fortalecer la eficacia, eficiencia, calidad y equidad del gasto público, para contribuir a un mejor desempeño del estado respecto al bienestar de la población, en particular, de los pobres y excluidos”. Lo cual considera a las personas y su bienestar en el centro de la acción del estado. Se trata por tanto de mejorar el desempeño del estado en las áreas que mayor incidencia tengan en el bienestar de la población. Es decir, el presupuesto moderno enfocado a resultados es una herramienta muy útil para mejorar el accionar de las entidades públicas y lograr resultados que mejoren la calidad de vida de los costarricenses especialmente los más necesitados.