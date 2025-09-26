La Universidad Técnica Nacional (UTN) reportó el crecimiento de un único cupo en la oferta para carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM) en sus sedes fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) con el presupuesto FEES de los últimos dos años.

El casi nulo crecimiento en carreras STEM se refleja en que para el 2025 pasaron a 690 cupos de los 689 registrados en 2024, esto en la suma total de sus sedes del Pacífico, Guanacaste y San Carlos.

“Aunque el crecimiento en los cupos de primer ingreso en los dos últimos años ha sido conservadora para las carreras STEM con mayor demanda laboral fuera de la GAM, la UTN ha mantenido una oferta académica sostenida y alineada con los requerimientos de los sectores productivos”, señaló la universidad a Grupo Extra.

Este estancamiento contrasta con la urgencia nacional de formar talento en áreas de alta demanda laboral, una necesidad reconocida por la propia UTN, que asegura tener como meta “formar profesionales altamente capacitados que puedan integrarse rápidamente al mercado laboral”.

La institución califica su propio crecimiento en cupos como “conservador”, pese al aumento en los recursos y presupuesto asignado para el FEES 2025.

Fotografía Wilbert Hernández

Grupo Extra consultó a la universidad sobre el leve aumento de cupos e indicaron que esto responde a “una estrategia de sostenibilidad y pertinencia”.

“Si bien la universidad fue conservadora en los cupos ofertados, es importante tener en cuenta la incertidumbre que enfrentó el Sistema de Educación Superior en cuanto a la asignación del FEES. De esta manera, el aumento de un cupo refleja una apuesta institucional seria: el consolidar primero la calidad y las condiciones de aprendizaje antes de expandir masivamente la matrícula“, apuntó la Vicerrectoría de Docencia de la UTN.

Fotografía Wilbert Hernández

Mientras la UTN muestra un avance mínimo en la expansión de su oferta académica regional, sí reportó un incremento del 10% en su población de becados socioeconómicos entre el primer cuatrimestre de 2024 y el de 2025, donde pasó de 3.444 a 3.799 estudiantes beneficiados.

La universidad defiende que ha mantenido una “oferta académica sostenida y alineada con los requerimientos de los sectores productivos” y que ha sido “pionera en llevar educación técnica y universitaria de calidad a las regiones”.

Tras las negociaciones de las universidades públicas con el Gobierno para el presupuesto FEES, se asignó un monto de aproximadamente ¢10.360 millones, de los cuales a la UTN le correspondió el 13,24% con la distribución del incremento con 2% de crecimiento con respecto al 2024.