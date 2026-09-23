Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La discusión del presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) para 2027 generó un fuerte intercambio entre el ministro Jorge Rodríguez Vives y diputados de oposición en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

Foto: Jorge Castillo

El jerarca defendió la propuesta de ¢47.961 millones y aseguró que los recursos buscan garantizar una ejecución eficiente, además de atender una deuda histórica con los elencos artísticos del Ministerio.

Sin embargo, los legisladores cuestionaron la reducción de casi ¢1.700 millones señalada durante la sesión, especialmente en áreas como la producción audiovisual, los fondos concursables y los programas culturales en las regiones.

Foto: Jorge Castillo

El diputado del Frente Amplio, Jonathan Antonio Trejos, cuestionó la disminución presupuestaria y advirtió sobre las dificultades que podría enfrentar el Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC).

“Lleva cerca de 3 años en el cargo… se quiere un recorte de casi 1.700 millones de colones a la cultura. ¿De qué sirve maquillar superávits recortando recursos?”.

Por su parte, la diputada Diana Murillo cuestionó el peso de las remuneraciones dentro del presupuesto del Ministerio.

“Si aumentan 2 mil millones de colones en remuneraciones… casi el 62% del presupuesto de su ministerio va a ser para remuneraciones”.

El ministro también se refirió al Centro de Cine y al futuro del Costa Rica Festival Internacional de Cine.

Rodríguez explicó que el MCJ cuenta con un centro de producción artística y cultural, por lo que el festival tendrá una nueva organización y su decimoquinta edición se realizará en el Cine Variedades.

“La respuesta de 6.308 personas de la encuesta de cultura es clara y contundente… la gente también contesta que no le gusta lo que los productores de cine costarricense están haciendo; entonces es una conversación abierta justamente para poder construir la política pública”.

Foto: Jorge Castillo

Plantón reúne al sector cultural

Mientras se desarrollaba la comparecencia en la Asamblea Legislativa, la Plaza de la Democracia se convirtió en un punto de encuentro para trabajadores, estudiantes y docentes vinculados con el sector cultural.

La manifestación fue convocada para defender el presupuesto del MCJ y contó con pancartas, carteles y música en vivo.