El presupuesto de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) de ¢1.000 millones para el 2026 representa apenas un 40% del que establece la ley.

Así lo señalo Viviana Blanco, presidenta de la institución, ya que la entidad debería de recibir cerca de ¢2,4 mil millones.

“La comisión no puede contratar personal, herramientas que se necesitan para el análisis forense, para el análisis de casos. Estamos frenados en la parte de visitas de verificación, por ejemplo, a partir de 2012 teníamos la atribución para realizar visitas, pero no se ha podido realizar ninguna porque no contamos con el equipo para hacerlo”, explicó.

En el 2021, la Coprocom recibió ¢669 millones, que representa un 27% del monto fijado por la legislación costarricense. Con los años ha ido aumentando, sin embargo, sigue muy lejos de lo que sería un presupuesto ideal para la entidad.

Debido a la falta de recursos, la institución no cuenta con un sitio web propio que le permita divulgar los estudios o los avances en materia de fiscalización. De igual forma, el material humano es limitado para cumplir con sus obligaciones.

“La comisión sigue siendo un órgano pequeño, tenemos apenas 19 funcionarios en el área técnica. Estos funcionarios han sido capacitados a partir de las colaboraciones con otras agencias internacionales. Entre 2021 y 2023 teníamos apenas 13 funcionarios, porque algunos se pensionaban o renunciaban y no teníamos la flexibilidad para contratar personal”, detalló Blanco.

Además, agregó para que la entidad pueda hacer investigaciones en una mayor cantidad de mercados, requieren de más recursos, herramientas más sofisticadas y un laboratorio forense.

También, destacó la importancia de realizar una transición hacia una autoridad autónoma con presupuesto propio para fortalecer las inspecciones en sitio y la detección de colusiones en las licitaciones que se realizan en el Sistema de Contratación Pública.

Incluso mencionó que enfrentan un reto importante para realizar los análisis económicos para procesos de adquisiciones de empresas en mercados digitales y tener una mayor interoperabilidad en el análisis de datos para prevenir prácticas monopolísticas.

Financiamiento internacional

Los recursos asignados también forman parte de los retos que enfrentan muchas agencias de competencia en la región latinoamericana.

“Debido a que, al ser un órgano en vías de extinción, el año pasado tuvimos una reducción significativa de presupuesto. Algo que estamos pensando para la nueva Comisión Nacional Antimonopolio es que sea autosuficiente hasta cierta medida”, comentó Andrea Marván, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de México.

La funcionaria destacó algunos ejemplos como Italia, donde las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores pagan un porcentaje fijo sobre sus ganancias para garantizar la existencia de la autoridad de competencia del país.

En Portugal se destina parte de los presupuestos de otros entes regulatorios como telecomunicaciones, energía y transporte.

En el caso de la Cofese, se cobran cuotas por los procesos de concentraciones y plantean subir las mismas, al igual que cargos por certificaciones de cumplimientos u otros procesos en materia regulatoria.

Presupuesto de laCoprocom

• 2021: ¢669 millones

• 2022: ¢735 millones

• 2023: ¢735 millones

• 2024: ¢835 millones

• 2025: ¢1.000 millones

• 2026: ¢1.000 millones

Dato Extra: Los recursos de la entidad deberían ser de 5309 salarios base, de acuerdo con la Ley 9736, equivalente a ¢2.453 millones. El presupuesto del 2025 y 2026, apenas cubre un 40% del monto fijado.

Viviana Blanco Presidenta de Coprocom

“La competencia es una política de estado, necesitamos reglas claras y un cumplimiento serio para generar una mayor confianza e inversión de parte de los empresarios. Como país debemos invertir en la autoridad de competencia, no viéndolo como un gasto, sino como una inversión a futuro”.

Andrea Marván Presidenta Cofece México

“Las autoridades de competencia deben tener un diálogo activo con otros actores relevantes, tanto del sector público como del sector privado, para que esos cambios que se identificaron se puedan implementar. Que la política de competencia se cruce con otras políticas públicas”.

Fondos Adicionales

En el 2023 y 2024, la Asamblea Legislativa asignó recursos adicionales a la Coprocom por montos de ¢388 millones y ¢395 millones, respectivamente. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no giró el dinero, por lo que la Comisión presentó una demanda, en el 2024, en el Tribunal Contencioso Administrativa, el proceso sigue en espera de resolución.