Presupuesto a plenario para discusión 

Los diputados aprobaron varias mociones para mover ¢52 mil millones de las partidas de intereses a varias instituciones como la Cruz Roja y la Caja Costarricense del Seguro Social.

Además, dictaminaron el proyecto del Presupuesto con nueve votos a favor el presupuesto del 2026 para que pase a su discusión en el plenario.

“El presupuesto ordinario del año 2026 se dictaminó por un monto de ¢12,7 billones. Este presupuesto sigue reflejando necesidades en algunas prioridades país, por lo que los diputados decidimos hacer algunas mociones, reforzando estas necesidades que tiene tanto el sector educativo como la seguridad”, indicó Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios.

El exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, avaló el accionar de los legisladores y consideró que las modificaciones eran necesarias.

“Había una presión grande en algunas partidas que requerían más recursos y parece que ya el gasto en intereses está cediendo, beneficiado por un entorno de tasas más bajas y un tipo de cambio más estable. Entonces, no veo problemático el traslado, de repente incluso puede ser insuficiente para la atención de algunas necesidades que tiene el país”, indicó Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda.

Entre los principales movimientos, los diputados asignaron ¢10 mil millones para pensiones del Régimen No Contributivo, lo que podría beneficiar a más de 9 mil costarricenses.

También, le dieron ¢8,6 mil millones al Poder Judicial para la contratación de 277 plaza entre la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Se trasladaron ¢7,8 mil millones para ampliar el programa de red de cuido y ¢6,6 mil millones para Becas Avancemos que beneficiarían a más de 13 mil jóvenes.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no ha cumplido con todas las asignaciones presupuestarias que los diputados han realizado en los ejercicios presupuestarios pasados durante la presente administración.

“Lo que se aprueba en el presupuesto es una autorización máxima de gasto, salvo algunas partidas que ya se ha indicado que deben asignarse y está la discusión de si eso es un techo o un piso. Hacienda lo que hace es decir, ‘Bueno, usted me está autorizando gastar este monto y yo veré si eso lo puedo pagar o no’. Aquí hay un vacío porque lo que se aprueba es una autorización de gasto, no es una asignación firme”, agregó Rodríguez.

Ahora los miembros de la comisión tienen hasta el próximo viernes para presentar los dictámenes sobre el proyecto a los demás diputados.

El trámite en plenario conlleva la votación en primer debate para el 27 de noviembre y su aprobación final tiene como fecha límite el 29 de noviembre.