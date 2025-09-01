El presupuesto del gobierno para el 2026 presentó un aumento de ¢387 mil millones, de acuerdo a la información presentada por el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke.
El plan de gasto pasa de ¢12,4 billones en el 2025 a ¢12,79 billones para el próximo año.
El jerarca detalló que el ejercicio realizado por la cartera tenía tres ejes prioritarios que atender: la protección social, seguridad y educación.
Los incrementos para estos rubros se desglosan de la siguiente forma:
- Protección Social: ¢50 mil millones
- Seguridad: ¢109 mil millones
- Educación: ¢200 mil millones
Para el cumplimiento del presupuesto, Lücke informó que el 61,3% se financiará con los ingresos del Estado, mientras que el 38,7% restante sería por medio de la adquisición de deuda tanto en el mercado local como internacional.