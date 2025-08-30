Cuatro hombres sospechosos de participar en un secuestro extorsivo cumplirán medidas cautelares tras ser capturados en una operación del OIJ en San José.

Los detenidos, de apellidos Araya (53 años), Calero (40), Cervantes (34) y Vizcaíno (27), fueron arrestados durante dos allanamientos en Gravilias de Desamparados y Copey de Cinco Esquinas de Tibás, así como en operativos en vía pública.

El caso se remonta a ocurrido en agosto de 2024 y se tramita bajo el expediente 24-024458-0042-PE.

La investigación del OIJ determinó que el 21 de agosto de 2024 la víctima, una mujer adulta, fue interceptada en un falso retén policial en Santa Ana. Los sospechosos la obligaron a bajarse de su vehículo, la trasladaron a otro automotor y abandonaron su carro en Tarbaca.

Durante el cautiverio habrían exigido $3 millones en bitcoin o ¢20 millones para su liberación e incluso la habrían forzado a contactar a su empresa para pedir el dinero.

El secuestro terminó cuando familiares de la víctima alertaron al 9-1-1 al recibir información sobre la posible ubicación de la mujer.

Los sospechosos, al verse descubiertos, decidieron liberarla en San Rafael Arriba de Desamparados y escapar.

En los allanamientos se decomisaron ocho teléfonos celulares, siete radios de comunicación, una pistola, 108 municiones de 9 mm, artículos electrónicos y dos placas que habrían pertenecido a un antiguo cuerpo policial, pues uno de los detenidos habría sido oficial en el pasado.

El Juzgado Penal de Pavas dictó seis meses de prisión preventiva contra Araya y Calero, medida que vencerá el 20 de febrero de 2026, mientras continúa la investigación para determinar la responsabilidad de todos los implicados.