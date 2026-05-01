Alias “Zapatero” figura como el principal sospechoso de una serie de homicidios ocurridos en Cieneguita, Limón, entre 2011 y 2019.

Se trata de un hombre de apellido Forbis, de 49 años, costarricense, quien se desenvolvía en condición de calle y era conocido en la zona por realizar trabajos informales como recolector de chatarra. El alias proviene de un oficio que desempeñó en el pasado.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el sospechoso tenía antecedentes por delitos contra la propiedad y por tenencia y consumo de drogas, pero no registraba condenas por hechos similares.

Las autoridades lo vinculan, mediante pruebas de ADN, con al menos cuatro homicidios de mujeres en condición de vulnerabilidad, con problemas de adicción y en situación de calle.

El director del OIJ, Michael Soto, explicó que el caso responde al patrón de un homicida serial que operaba en su zona de confort. “Un homicida serial actúa cerca de donde se mueve, porque conoce el entorno y puede pasar desapercibido”, indicó.





Estas son las zonas donde ocurrieron los hechos.

Los crímenes ocurrieron en un radio aproximado de un kilómetro. El primero se registró el 25 de enero de 2011 en una estructura abandonada. Días después, el 2 de febrero, apareció otra víctima en la playa de la misma zona. El tercer caso ocurrió el 10 de junio de ese año, cerca del cementerio de Cieneguita, mientras que el cuarto se reportó el 28 de diciembre de 2019.

Según la investigación, el sospechoso utilizaba un método similar en todos los casos: estrangulación por lazo con prendas de las propias víctimas.

“En la literatura de homicidas seriales esto se conoce como una firma, una característica que diferencia al agresor”, explicó Soto.

El jerarca también señaló que el sujeto aprovechaba su cercanía con las víctimas para atacarlas. “Era una persona habitual en el entorno, interactuaba con ellas, lo que hacía más difícil identificarlo como sospechoso”, agregó.

La identificación se logró tras una revisión de casos antiguos y el análisis de ADN mediante el sistema CODIS, que permitió vincular los hechos entre sí y asociarlos con el sospechoso.

“Sabíamos que había coincidencias entre varios casos, pero no teníamos al donador. Fue necesario retomar la investigación, ubicar al sospechoso y comparar las muestras”, detalló Soto.

El hombre fue detenido en la misma zona donde presuntamente operaba y un tribunal le impuso seis meses de prisión preventiva.

Las autoridades no descartan que pueda estar vinculado con otros hechos, por lo que el caso se mantiene en investigación.

¿Cómo operaba alias “Zapatero”?

• Zona de acción: actuaba en Cieneguita, Limón, dentro de un radio cercano, lo que le permitía moverse sin levantar sospechas.

• Víctimas: mujeres entre 27 y 50 años, en condición de vulnerabilidad, con adicción y en situación de calle.

• Acercamiento: generaba confianza al ser conocido en el entorno y compartir espacios habituales con las víctimas.

• Momento del ataque: aprovechaba la cercanía y condiciones de vulnerabilidad para agredirlas sin resistencia inmediata.

• Modo de matar: estrangulación por lazo utilizando prendas u objetos de las propias víctimas.

• Patrón repetido: mismo tipo de víctima, mismo método y lugares cercanos.

• Perfil geográfico: operaba dentro de su “zona de confort”, donde conocía rutas, espacios y dinámicas del lugar.

• Evidencia clave: vinculación mediante ADN en varios casos.

Perfil de las víctimas

• Sexo: mujeres

• Edad: entre 27 y 50 años

• Condición social: en situación de vulnerabilidad

• Contexto: muchas vivían en condición de calle

• Consumo: presencia de adicción a drogas en varios casos

• Entorno: frecuentaban la zona de Cieneguita, Limón

• Relación con el agresor: lo conocían o lo veían como parte del entorno