Presunta víctima de bajonazo se defiende y dispara contra asaltantes

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Dos hombres fallecieron la noche de este 15 de setiembre luego de que, presuntamente, intentaran asaltar a un motociclista en el sector de La Rita de Pococí, Limón.

De acuerdo con información preliminar, los ahora fallecidos se movilizaban en una motocicleta desde el sector de Ticabán en dirección hacia La Rita, cuando aparentemente interceptaron a otra motocicleta en la que viajaban un hombre y una mujer.

Según la versión conocida hasta el momento, los sujetos se habrían atravesado en el camino con la intención de cometer un asalto bajo la modalidad conocida como “bajonazo”.

Durante el supuesto asalto, uno de los hombres habría sacado un arma blanca, mientras que el otro aparentemente portaba una pistola de balines.

Ante esta situación, el conductor de la motocicleta habría sacado un arma de fuego y disparado contra ambos sujetos.

Los dos hombres quedaron gravemente heridos en el lugar. Personal de la Cruz Roja Costarricense acudió a atender la emergencia y posteriormente los declaró fallecidos.

Asimismo, información preliminar señala que el arma utilizada por el motociclista estaría debidamente inscrita y que este contaría con los permisos correspondientes.