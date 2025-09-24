La diputada frenteamplista Rocío Alfaro volvió a señalar a las cooperativas de salud por el rol que habrían tenido en la elaboración del pliego de condiciones para la adjudicación de los EBAIS vinculados al Caso Barrenador.

Según la legisladora, existen dudas en los documentos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que apuntarían a una supuesta intromisión de estas entidades en la construcción de la licitación, con el fin de asegurarse la contratación.

“Hay inconsistencias entre lo sostenido por el Área de Contabilidad de Costos de la Caja y la contabilidad o los cálculos que hacen las cooperativas, en el sentido de que la metodología utilizada para revisar los costos era diferente. Aquí se ha hablado un poco y es parte del caso y de la discusión que se ha tenido, pero debemos ver si estamos ante un traje hecho a la medida”, advirtió Alfaro.

De acuerdo con la tesis que plantea la congresista, se trabajó con las cooperativas de manera indirecta (ya que es ilegal), reuniéndose con las cámaras para que dieran criterios y así pudieran incluirlos en el cartel.

Ante los señalamientos, los representantes de las empresas dedicadas a la atención de salud insisten en que no hubo ningún tipo de participación de su parte y que no tendría sentido si se considera el desarrollo del proceso licitatorio.

“Qué raro que a lo largo del procedimiento licitatorio las empresas interesadas planteamos 286 objeciones al cartel. ¿Eso es hacer un traje a la medida? Si el cartel era tan conveniente para los intereses de las empresas interesadas y posteriores oferentes, entonces no tiene absolutamente ningún sentido eso de traje a la medida”, subrayó Alberto Ferrero, gerente de Coopesalud.

Desde hace más de 20 años, la CCSS ha optado por prestar los servicios a través de terceros, ya sea universidades públicas, privadas o cooperativas, como en este caso.

No obstante, las alarmas se encendieron cuando, mediante un análisis de costos, la Caja determinó que existía un sobreprecio en todas las ofertas, el cual llegó a ser de ¢13 mil millones más que el contrato que mantenía la institución.

Ante esta diferencia, la Gerencia Financiera de la Caja realizó dos análisis. Primero, indicó algunos factores que pudieron incidir en engrosar la diferencia, como el cambio hacia jornadas laborales de 48 horas semanales y los perfiles adicionales incluidos en la nueva licitación.

Sin embargo, la Gerencia Médica no halló respuestas lógicas que explicaran esta inflación en los precios, lo que motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General, ya que se señaló a directivos de la institución por presunto tráfico de influencias.