La Universidad Fidélitas será anfitriona de 2 conferencias magistrales gratuitas sobre el presente y futuro de la Inteligencia Artificial (IA).

En esta se reúne a expertos globales para un análisis profundo de esta tecnología que transforma la vida cotidiana.

La Inteligencia Artificial ya dejó de ser un tema futurista para convertirse en un motor imparable que impacta sectores estratégicos, la educación, los negocios y la sociedad.

Este evento es una oportunidad clave para entender su verdadera dimensión y preparación para el futuro.

El evento presencial se realizará el 16 de setiembre a las 4:00 PM en el auditorio del Campus San Pedro.

Es gratuito y abierto al público, pero con cupo limitado, por lo que invitan a reservar con antelación.

Conferencistas de Talla Mundial:

Jon Hernández: Referente hispanohablante y experto en IA. Su conferencia, “Lo que realmente es la IA y su impacto en la sociedad”, explorará si la IA es una ola controlable o un tsunami imparable. Hernández ha impartido más de 120 conferencias para organizaciones como Disney, DHL y la ONU.

Francisco J. Mayorga: Economista, doctor por la Universidad de Yale y fundador de la Red de Inteligencia Artificial Latinoamericana (RIAL). Su ponencia, “Las fronteras del conocimiento. El ímpetu de la inteligencia artificial”, se enfocará en la IA como motor de innovación en la región y herramienta estratégica para la educación y la gestión empresarial.

El evento forma parte de la celebración del 45 aniversario de Universidad Fidélitas, destacada por su excelencia académica, metodología STEM y liderazgo en Ciencias de la Computación e Ingenierías en Costa Rica.