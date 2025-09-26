Darle un mantenimiento adecuado al vehículo no solo alarga su vida útil y mejora el rendimiento, también es una medida esencial de seguridad en carretera.

Sin embargo, muchos conductores pasan por alto señales claras de que algo no anda bien y que amerita acudir de inmediato a un centro especializado.

Por lo propio, hay señales que usted debe conocer en caso de poseer un vehículo que le pueden ayudar. Estas las más comunes que no deben ignorarse:

La primera son las luces en el tablero, indicadores como el “Check Engine”, la batería o la presión de aceite son mensajes directos del sistema para alertar sobre fallas mecánicas o eléctricas. Aunque el auto siga funcionando, desatender estas señales puede convertir un problema menor en un daño mayor e irreparable.

Otra son los sonidos al frenar suelen ser desgaste de pastillas; los golpeteos en el motor anticipan fallas internas, y los sonidos en suspensión o ruedas revelan piezas que ya no trabajan de forma eficiente. Identificar estos ruidos a tiempo evita accidentes y reparaciones costosas.

También debe prestar atención a las manchas en el suelo que hablan por sí solas. Si son marrones, se trata de aceite; rojas, líquido de transmisión; y verdes o anaranjadas, refrigerante. Una fuga puede provocar desde sobrecalentamiento hasta pérdida de frenado.

Si ha notado que el tanque dura menos, puede deberse a filtros sucios, bujías desgastadas o llantas con baja presión. Aunque parezca un detalle, el mal rendimiento refleja fallos en el motor que desgastan piezas y elevan los costos de uso.

Por último, los problemas en la dirección y vibraciones, es decir, si el volante tiembla o la conducción se siente inestable, podrían estar desalineadas las ruedas, haber piezas de suspensión dañadas o fugas en el sistema de dirección. Conducir así compromete seriamente el control del vehículo.

Otros factores críticos incluyen el sobrecalentamiento del motor, fallas en la caja de cambios o pérdida de aceleración. En todos los casos, lo recomendable es acudir de inmediato a revisión.

El experto en mecánica, Christian León recomienda como regla preventiva llevar el vehículo a mantenimiento cada 10 mil kilómetros o al menos una vez al año.