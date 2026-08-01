Préstamos “gota a gota” también financiaban grupo de “Diablo”

La estructura criminal liderada por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, logró tejer una red de ingeniería financiera que utiliza la desesperación de los ciudadanos para blanquear millones de colones.

Así se desprende de la acusación presentada por el Ministerio Público contra el grupo delictivo.

En el corazón de esta estrategia de legitimación de capitales emerge una figura clave: un sujeto de apellido Quirós, quien era el hombre de confianza que administraba la cartera de préstamos informales conocidos como “gota a gota”.

Según la acusación, el sistema de préstamos de la banda de “Diablo” no era un negocio de usura aislado, sino un método sistemático para introducir efectivo ilícito en el flujo económico.

Esta modalidad permitía al grupo criminal insertar dinero proveniente de la venta de drogas, cuya trazabilidad era baja, en la economía cotidiana mediante el “pitufeo” o fraccionamiento de operaciones.

Expertos en criminología aseguran que el comportamiento de estas organizaciones revela que el crimen organizado ha encontrado en estos créditos una vía expedita para la integración bancaria.

“El préstamo gota a gota se ha convertido en una herramienta muy funcional para el crimen organizado, para lo que es legitimar capitales”, indicó Karen Jiménez, presidenta del Colegio de Profesionales en Criminología.

La banda aprovechaba el alto endeudamiento en el país para captar a trabajadores informales, comerciantes e incluso funcionarios públicos que, al no tener acceso al crédito bancario, recurrían a estos préstamos para cubrir necesidades básicas como alquileres o medicinas.

Al devolver los préstamos con intereses desproporcionados, la actividad se disfraza de una operación crediticia legítima que posteriormente puede ser bancarizada.

“Una vez que ya el dinero está inserto en el sistema bancario, pueden contar con este dinero para crear nuevos negocios debidamente establecidos con todas las formalidades legales”, agregó.

Otras actividades

Una vez que el dinero del narcotráfico superaba la etapa informal, la organización desplegaba un complejo ciclo de lavado, según la investigación.

La cúpula, integrada por la pareja sentimental de “Diablo”, de apellido Jiménez, y el sublíder de apellido Delgado, alias “Míster Músculo”, coordinaba la compra de bienes de lujo y la creación de empresas fachada.

Entre los negocios utilizados para blanquear dinero figuraban la compra de ganado bovino y bufalino en subastas formales, la venta de tiempos ilegales en 18 puntos y la inversión en otros negocios legales, en los que se colocaban las ganancias provenientes del narcotráfico, según las autoridades judiciales.

Este catálogo de inversiones otorgaba a estructuras criminales como la de “Diablo” una ventaja estratégica para seguir operando desde la clandestinidad.

“Esto es lo que hace que estas organizaciones crezcan financieramente y puedan tener tanta capacidad económica para adquirir tecnologías y para pagar lealtades”, explicó Jiménez.