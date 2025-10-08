La duplicidad de funciones, las presiones, las amenazas y la inseguridad están afectando la salud mental de los jueces, según Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud).

Sus declaraciones surgen tras la muerte del juez Sergio Quesada y la reflexión realizada por los magistrados durante la sesión de Corte Plena, donde urgieron al Poder Judicial a tomar medidas para proteger la salud mental de los funcionarios.

No obstante, Orocú cuestionó que, hasta la fecha, la cúpula judicial no haya implementado las acciones necesarias para atender esta problemática.

“Por los recursos limitados, se duplica el trabajo de los funcionarios judiciales, sin que exista una medición del impacto personal e institucional que genera esa sobrecarga y el cansancio”, afirmó.

Además, señaló que otros factores también están afectando la salud del personal judicial y, por ende, el sistema de justicia.

“Existen situaciones adicionales como presiones, amenazas, carga laboral e inseguridad que impactan la salud mental de los jueces y de sus familias”, agregó.

La representante de Acojud indicó que, en 2022, el 63% de las incapacidades estuvieron relacionadas con temas emocionales o mentales, y que estas cifras habrían aumentado durante 2023 y 2024.

Orocú también señaló que actualmente solo los médicos del Poder Judicial cuentan con vacaciones profilácticas, aunque otros cargos como jueces, oficiales de seguridad y fiscales también deberían tener acceso a este beneficio.

Estas vacaciones consisten en una pausa temporal del trabajo con el fin de preservar la salud del trabajador.

“Vacaciones profilácticas después de un juicio de crimen organizado que dure más de un año, por ejemplo, no existen.

No existen porque nunca se ha querido implementar, pese a las alarmas”, lamentó.

Poder Judicial destaca programas

Diario Extra consultó al Poder Judicial sobre las medidas implementadas para atender esta situación. La institución destacó una serie de programas institucionales conformados por equipos especializados en psicología, medicina y trabajo social. “Este equipo atiende exclusivamente a personas juzgadoras en todo el país, brindando apoyo durante su ingreso a cargos en propiedad o en situaciones que afectan su desempeño o su salud”, indicaron. Solo en el área de Psicología, entre 2023 y la fecha, se han realizado 1.934 sesiones de acompañamiento, según datos del Poder Judicial.

Las autoridades reconocieron que estos esfuerzos se llevan a cabo con un equipo reducido de profesionales y recursos limitados, lo que representa un desafío frente a la magnitud de las demandas y la alta carga laboral que enfrentan.

Vacaciones profilácticas

Ante la falta de vacaciones profilácticas para las personas juzgadoras, el Poder Judicial asegura que han emitido otras medidas.

Estas serían el uso de vacaciones regulares, permisos con goce de salario en circunstancias especiales, así como programas de acompañamiento y prevención, derivados de la Política de Bienestar y Salud, recientemente aprobada.

Sin embargo, Orocú sostiene que esta Política de Bienestar y Salud es insuficiente para abordar de manera integral la situación actual del funcionariado judicial.

Incapacidades durante 2024

• Cantidad de personas: 13.980

• Cantidad de boletas: 55.576

• Consulta por psiquiatría: 1.054

• Diagnósticos relacionados con ansiedad y depresión: 3.332

• Diagnósticos relacionados con ansiedad generalizada: 992

Atenciones por salud mental

• 2023: 7.900

• 2024: 8.597

• 2025: 4.467

Fuente: Poder Judicial