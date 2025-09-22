Sporting es último lugar de la tabla tras la derrota ante Cartaginés, por lo que Minor Díaz, su DT, tiene una tarea muy difícil para sacarlo del sótano.

Al entrenador albinegro se le fue consultado sobre si tiene presión al estar en esta situación, y la respuesta sorprendió a algunos.

“Presión tienen los que no tienen que comer en este momento, los padres que van a su trabajo pensando que tienen que llevar el sustento a la familia. Hoy yo digo que ellos son privilegiados de tener la posibilidad de trabajar en lo que les gusta a todos los que trabajamos en esta gran profesión. Estamos en un club donde le tenemos todo, estamos claros, y yo creo que en vez de presión hay que tener más personalidad”, dijo Díaz.

Minor asegura que los jugadores no pueden tener miedo a ganar.

“Usted puede tener miedo a algunas cosas, pero al fútbol no, a querer ganar, no. Tenga miedo a perder. Es que hay que buscar ganar, para eso trabajamos la semana”.

La parte mental es uno de los aspectos más importantes a mejorar, a parte de lo físico y lo táctico.

“La mente es poderosa, eso es lo que tengo claro, la mente te hace hacer cosas buenas como te hace hacer cosas malas, y yo creo que es una parte que tiene que ser atacada, la parte mental es muy importante”.

Sporting es último campeonato nacional con 6 puntos, y donde solo ha ganado un partido en 10 fechas.