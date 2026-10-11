¿Presión por jugar como Bryan? Esto dijo el “Machillo”

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

El debut de Óscar Ramírez con Liga Deportiva Alajuelense estuvo a punto de sellarse con una victoria, sin embargo, un gol de Puntarenas FC al último minuto se trajo abajo todo.

Los manudos esperaban un tercer triunfo consecutivo tras la labor que hizo Bryan Ruiz mientras estuvo como interino. Ante esto, no siente presión por alcanzar los resultados abultados que se dieron ante Marathón e Inter San Carlos.

“Muchas veces pasa eso que hay reacción emotiva del jugador que se suelta.

Esto no me mete presión, más bien, estoy alentando a los muchachos de que juguemos como se hizo con Bryan”, mencionó.

Manudos dejaron ir la victoria en los instantes finales. Foto: Prensa LDA

Para el “Machillo”, fue un partido atípico debido a la fuerte lluvia y a la interrupción de más de hora y media, y que obligó a detener las acciones, justo cuando estaban arriba en el marcador.

“Fue un partido muy atípico, muy difícil. Nos vamos con molestia porque se nos va la victoria en los últimos minutos”, comentó Ramírez.

Tras la reanudación, los manudos perdieron la posesión de la pelota y fueron llevados a su propio medio campo. Al final, los locales aprovecharon y rescataron un empate sobre el cierre del juego.

La próxima cita de los liguistas será este miércoles cuando reciban en el estadio Morera Soto al Club Sport Herediano.