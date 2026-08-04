Presión económica obliga a adolescentes a estudiar y trabajar 

El trabajo y el estudio coinciden en la rutina de al menos 2.146 estudiantes menores de edad matriculados en la educación regular del país.

La mayoría corresponde a adolescentes de entre 15 y 18 años, grupo que concentra 1.796 casos. Otros 301 estudiantes tienen entre 12 y 15 años y 49 entre 7 y 12 años.

Los datos del Departamento de Análisis Estadístico del Ministerio de Educación Pública (MEP), publicados en julio de este año y correspondientes al curso lectivo 2024, revelan que casi la totalidad de estos estudiantes asiste a centros educativos públicos. Del total, 2.139 estudian en instituciones públicas, mientras que cuatro lo hacen en centros privados y tres en instituciones subvencionadas.

La información también muestra una diferencia por sexo. De los estudiantes menores de edad que estudian y trabajan, 1.456 son hombres y 690 son mujeres.

Asimismo, 1.065 residen en zonas urbanas y 1.081 en zonas rurales, una distribución que refleja una presencia similar en ambos territorios.

Predominan los casos en secundaria

El nivel donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes que combinan trabajo y estudio es III Ciclo (sétimo, octavo y noveno año) y Educación Diversificada (décimo, undécimo y duodécimo año), con 2.075 casos, lo que equivale a casi la totalidad del registro.

De ellos, 1.470 asisten a la modalidad diurna y 605 a la nocturna. En contraste, I y II Ciclos (primaria) reportan únicamente 71 estudiantes en esta condición.

Los registros también identifican diferencias entre las direcciones regionales de educación. Occidente contabiliza la cifra más alta, con 288 estudiantes, seguida por Central del Pacífico, con 243; San Carlos, con 196; Cartago, con 156; y Alajuela, con 142.

El desglose por edades señala que, en la mayoría de las regiones, la mayor concentración corresponde al grupo de 15 a menos de 18 años, mientras que los casos entre estudiantes de 7 a 12 años son considerablemente menores.

Deserción por motivos de trabajo

Así las cosas, no solo hay quienes combinan el trabajo con el estudio, sino también decenas que abandonaron las aulas para salir a trabajar. El mismo censo registra que 420 estudiantes menores de edad abandonaron la educación regular. De ellos, 354 tenían entre 15 y 18 años, 32 entre 12 y 15 años, 13 entre 7 y 12 años y 21 eran menores de siete años matriculados en educación preescolar.

La mayoría de estos casos también corresponde a estudiantes del sistema público.

El informe señala 415 deserciones en centros públicos y cinco en instituciones privadas. Además, 378 pertenecían a III Ciclo y Educación Diversificada, mientras que 24 se registraron en I y II Ciclos y 18 en educación preescolar.

Especialista pide acompañamiento

La especialista en educación Estíbaliz Pérez Pérez advirtió que las cifras reflejan una problemática que va más allá del ámbito educativo y evidencian las dificultades económicas que enfrentan cientos de familias costarricenses.

“Cuando una persona estudiante tiene que escoger entre estudiar o poner comida en su mesa, lo que revela es que tenemos un problema país. En ese sentido, los datos mostrados nos reflejan que hay todavía una importante cantidad de estudiantes que todavía necesitan estudiar y trabajar para salir adelante”, dijo la experta.

Pérez indicó que estos datos deben servir como una alerta para fortalecer el acompañamiento entre el MEP, los centros educativos y las familias, mediante estrategias de atención y sistemas de alerta temprana que reduzcan el riesgo de deserción.

Finalmente, Pérez enfatizó que cada estudiante que abandona el sistema educativo representa una pérdida para el país, ya que se limita el desarrollo del talento humano y las oportunidades de crecimiento económico y social.

Por otra parte, la exviceministra académica Rocío Solís señaló que el país fue referente regional en la erradicación del trabajo infantil y que las cifras representan una señal de alerta.