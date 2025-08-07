El nuevo delantero del Deportivo Saprissa, Gustavo Herrera, está disconforme con su rendimiento luego de cuatro partidos. En su cuenta de Instagram, subió una historia con un mensaje que decía: “Muchos sentimientos y mucho que decir, pero sólo quiero volver a ser el mismo”.

Diario Extra supo que a lo interno hablaron con el panameño, pues consideran que ese tipo de publicaciones lo pueden afectar e incluso la borró minutos después ya que se viralizó rápidamente. Los capitanes de Saprissa respaldan al atacante de 19 años y uno de ellos es Esteban Alvarado, quien confía en que pronto dará los frutos que espera toda la afición morada.

“Somos seres humanos. Yo he pasado situaciones similares, pero uno también debe saber que no hay tiempo y hay que sobreponerse a lugares donde hay dificultad y estrés. Tiene el apoyo de nosotros, él lo sabe y lo siente. Está joven, es un muchacho con muchas condiciones”; comentó el portero al regresar de Belice.

Además, el meta siquirreño recalcó que Herrera está en completa disposición de mejorar para demostrar sus condiciones como jugador profesional. “Hablamos con él a lo interno y tiene toda la disposición de sacar esto adelante. Confío en que pronto nos dará frutos. Es Saprissa y no hay tiempo, pero contra todo hay que salir adelante. Estoy seguro de que, en cuanto tenga la oportunidad nuevamente, él va a demostrar, porque está entendiendo lo que es Saprissa”; opinó.

Kendall Waston considera que ‘Tavitín’ debe acostumbrarse a la presión que implica jugar para el Deportivo Saprissa y resaltó que el apoyo de todo el grupo está sobre él. “Es un gran jugador, por algo está aquí. Es un chico joven, debe ir adaptándose a lo que es la presión y a lo que conlleva estar en Saprissa. Es algo diferente a lo que quizás él estaba acostumbrado, pero el apoyo del grupo está presente. Nosotros no perdemos ningún tipo de credibilidad ante Gustavo ni ningún otro compañero. Tenemos la plena confianza que él le aportará mucho fútbol a Saprissa”; dijo el defensa.

El próximo juego de Saprissa será en condición de visitantes este domingo a las 11:00 a.m. contra Cartaginés.