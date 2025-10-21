El Presidente de la República, Rodrigo Chaves, ya fue intervenido por una hiperplasia prostática benigna.

Según informaron desde la Presidencia, la intervención resultó un éxito.

“El Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, fue intervenido exitosamente de una hiperplasia prostática benigna, es decir, un crecimiento no canceroso de la próstata”, destacaron en comunicado.

Destacan que ahora el presidente se estaría recuperando en un centro médico en los Estados Unidos.

Además, se afirma que tras varios días en observación, el mandatario regresará al país el sábado 25 de octubre.