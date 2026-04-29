Presidente sigue sin definir su futuro: “Ahí veremos”

El mandatario Rodrigo Chaves dijo ser respetuoso de la decisión de Laura Fernández de dar a conocer a su gabinete hasta el 5 de mayo.

El presidente prefirió no responder durante su última gira en Puntarenas y lo único que dijo es que “ahí veremos”.

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Uno de los puestos que podría ocupar el mandatario es como Ministro de la Presidencia, aunque son únicamente rumores sin definir todavía su rol.

Será el 5 de mayo cuando Fernández y el Gobierno den a conocer a los próximos funcionarios.