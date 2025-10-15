El mandatario Rodrigo Chaves irá a los Estados Unidos para ser intervenido quirúrgicamente luego de ser diagnosticado con hiperplasia prostática, padecimiento que, según palabras del propio presidente, le ha provocado problemas para orinar.



Según explicó, se marchará una semana para el país norteamericano, ya que se procederá a un procedimiento menos invasivo y la cirugía se la realizará por medio de un seguro privado.



“Me voy este domingo, es una operación para lidiar con algo que la mayoría de los hombres tienen que lidiar, gracias a Dios no hay signos de cáncer visiblemente, se me dificulta ir al baño y es muy molesto”, subrayó Chaves.



Por ende, el jerarca confirmó que la próxima semana no habrá conferencia prensa.

