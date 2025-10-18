Presidente le tira a “El Piojo”



Juan Diego Córdoba

El presidente del Club Sport Cartaginés, Leonardo Vargas, es radical. Asegura que no acompañará más a la Sele, como delegado, mientras el técnico sea Miguel Herrera. En entrevista exclusiva con DIARIO EXTRA explicó el tema.

Primero le consultamos su parecer por no haber llamado “El Piojo” ningún brumoso a la Sele. ¿Le molestó? “No, créame que eso no es algo que me moleste, porque no es nada nuevo, pero obviamente uno se pone a pensar y ve cosas alrededor de eso que siempre se han dado. Hoy creo que se dio otra lista y tampoco salió ningún jugador del Cartaginés, pero uno sabe cómo se maneja eso. Eso si he aprendido en la Federación, como se manejan todas esas cosas. Diay, mientras yo siga criticando, las cosas van a ser así, porque yo sé cómo fluyen las cosas ahí en la federación. Yo eso no lo voy a cambiar, lastimosamente pienso que perjudica un poco a mis jugadores, pero las cosas hay que decirlas y punto. Eso es así, pero molestarme no, lo veo con naturalidad”.

Profundizó sobre los motivos que lo hicieron no participar como delegado ante Honduras. “Creo que no era apropiado, las declaraciones del entrenador de la selección no han sido nada amables con el Club Sport Cartaginés y se metió en cosas que no tenía por qué meterse. Yo sé y me conozco que probablemente yo le hubiera pedido una explicación al respecto y al no saber o estar seguro del tipo de respuesta que me podría dar este señor, mejor decidí no ir para evitar problemas. No estábamos jugando mucho. Y así va a ser, mientras él esté en el cuerpo técnico de la selección yo no volveré a acompañar al equipo. Dios primero voy a ir a Curazao, ya tengo todo listo, pero voy por mis propios medios, porque siempre he sido un aficionado y quiero lo mejor para la selección y los voy a acompañar siempre que pueda”.

“El Piojo” había dicho en Radio Columbia “yo veo a Cartaginés y digo, ‘Ah, tienen una idea’. Y de repente llega otro partido. ‘¿Qué le pasó a este equipo?’ El partido pasado era un espectáculo y hoy no juega bien. Cuando tuvo que dar el golpe de autoridad y decir: ‘Aquí estoy’, le pudo haber ganado a Sporting para pasar… y perdió en su casa”.