Presidente le baja el tono a discusión de Briceño y Venegas

Leonardo Vargas, presidente del Club Sport Cartaginés, no quiere que pase a más el encontronazo que se dio entre sus futbolistas Kevin Briceño y Johan Venegas, tras el juego contra Guadalupe.

En entrevista con Diario Extra, el jerarca brumoso comentó que la situación se dio debido a la frustración de no salir con los tres puntos.

“La verdad a veces se enojan los muchachos por que las cosas no salen, se reprochan cosas y se les fue la mano en el reproche. El jueves en la mañana se habló, ellos estuvieron reunidos, aclararon las cosas y ojalá esto sea para bien, porque también nos estamos quedando un poquito en la situación del grupo”; comentó Vargas.

“Veníamos muy bien, han pasado varias cosas que nos han perjudicado, pero tenemos que retomar el camino y no se ve bien. Pero tampoco no es nada que no ocurra en los camerinos, son cosas normales entre ellos”; agregó.

Vargas espera que estas situaciones no vuelvan a ocurrir en el vestuario blanquiazul y que más bien sea un impulso para seguir luchando por la clasificación.

Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra