Presidente le baja el tono a discusión de Briceño y Venegas

Jugadores se encararon tras el empate ante Guadalupe

Marcela Villalobos Salazar Enfermera Obstetra, IBCLC Consultora Internacional de Lactancia Certificada del Hospital Internacional La Católica.

Leonardo Vargas, presidente del Club Sport Cartaginés, no quiere que pase a más el encontronazo que se dio entre sus futbolistas Kevin Briceño y Johan Venegas, tras el juego contra Guadalupe.

En entrevista con Diario Extra, el jerarca brumoso comentó que la situación se dio debido a la frustración de no salir con los tres puntos.

“La verdad a veces se enojan los muchachos por que las cosas no salen, se reprochan cosas y se les fue la mano en el reproche. El jueves en la mañana se habló, ellos estuvieron reunidos, aclararon las cosas y ojalá esto sea para bien, porque también nos estamos quedando un poquito en la situación del grupo”; comentó Vargas.

“Veníamos muy bien, han pasado varias cosas que nos han perjudicado, pero tenemos que retomar el camino y no se ve bien. Pero tampoco no es nada que no ocurra en los camerinos, son cosas normales entre ellos”; agregó.

Vargas espera que estas situaciones no vuelvan a ocurrir en el vestuario blanquiazul y que más bien sea un impulso para seguir luchando por la clasificación.

Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra