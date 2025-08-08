Con total tranquilidad, y en medio del inicio de obras en un colegio en Mora, el presidente Rodrigo Chaves se pronunció ante las declaraciones dadas por el Fiscal General, Carlo Díaz, ante la comisión legislativa que analiza el levantamiento de inmunidad del mandatario.

Tras la consulta de los medios, Chaves aseguró estar “cada vez más tranquilo; he estado durmiendo en paz viendo este ridículo, donde lo que me da es lástima por el pueblo de Costa Rica”.

Así se refirió el presidente a Díaz, y su comparecencia en la Asamblea Legislativa.

Las declaraciones del mandatario se dan tras la comparecencia de Díaz ante los tres diputados encargados de recomendar al congreso si se debe levantar la inmunidad presidencial en la investigación que mantiene el Poder Judicial por el caso BCIE.

Chaves calificó al fiscal de “desesperado” por intentar montar una “crisis política” de cara a las elecciones del 2026, que se celebrarán en menos de 6 meses.

Las declaraciones se dieron durante la inauguración del CTP de Mora.

“¿Será que Carlo Díaz piensa que aquí va a pasar lo mismo que pasó con Johnny Araya y Celso Gamboa, que él dijo “créanme tribunal”, y después piden cortis y suéltenlos; la vergüenza que a mí me da ver esto no tiene descripción?”, sentenció el Presidente.