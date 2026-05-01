Presidente denuncia: Policías acompañarán a hombre para sacar perro a orinar
Tras orden de un juez en Golfito
Un documento judicial del Juzgado de Violencia Doméstica de Golfito desató la polémica al ordenar que oficiales de la Fuerza Pública escolten a un hombre, denunciado por agresión, para que este pueda cumplir con el cuidado de su mascota.
Las críticas del presidente Chaves evidencian la tensión actual entre el Poder Ejecutivo y el Judicial respecto al uso de recursos policiales y la idoneidad de las medidas dictadas por los jueces en casos de violencia doméstica.
Los detalles:
La orden: Según el oficio del expediente 26-000039-1087-VD, la jueza ordenó que la policía acompañara a este hombre los días 29 y 30 de abril de 2026 para atención veterinaria de su perro.
Seguimiento: La orden se extiende a todos los jueves de mayo de 2026, obligando a los oficiales a custodiar al sujeto durante 30 minutos para que el perro pueda salir a caminar.
Conflicto de autoridad: Autoridades de seguridad manifestaron su rechazo inicial a la orden, lo que resultó en una advertencia de la jueza sobre procesarlos por el delito de desobediencia.
Para el Ejecutivo, destinar dos policías para que un perro pueda “orinar” es visto como un uso absurdo de los recursos destinados a proteger a la ciudadanía.