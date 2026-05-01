Un documento judicial del Juzgado de Violencia Doméstica de Golfito desató la polémica al ordenar que oficiales de la Fuerza Pública escolten a un hombre, denunciado por agresión, para que este pueda cumplir con el cuidado de su mascota.

Las críticas del presidente Chaves evidencian la tensión actual entre el Poder Ejecutivo y el Judicial respecto al uso de recursos policiales y la idoneidad de las medidas dictadas por los jueces en casos de violencia doméstica.

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