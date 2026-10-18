Presidente del Saprissa: “Ya no hay margen para fallar”

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

El presidente del Deportivo Saprissa, Roberto Artavia, calificó como “muy pobre” el balance de la última semana tras conseguir apenas 3 puntos de 9 posibles, luego de sumar un triunfo ante Sporting, un tropiezo estrepitoso contra Escorpiones y una caída ante Cartaginés.

Pese a destacar la entrega del plantel y la disposición táctica del técnico Hernán Medford en el estadio Fello Meza, el jerarca morado lamentó que una nueva expulsión dejara al equipo en desventaja numérica durante 65 minutos.

Artavia fue enfático al señalar que este tipo de ventajas concedidas por errores propios en partidos clave “deben parar ya”.

Cartaginés-Saprissa (Foto: Jorge Castillo)

El dirigente advirtió al camerino que la institución se quedó sin margen para fallar y perdió la ventaja de puntos en la tabla.

De cara a los próximos partidos en canchas complicadas, exigió un grupo “unido, fuerte, comprometido y contundente”, subrayando que nada menos es aceptable para el club.

Buenas tardes.



Estamos cerrando una semana en que claramente no se logró lo que esperábamos.



Queríamos 9 puntos y salimos con 3. Un resultado muy pobre, pese a que contra Sporting se jugó muy bien , pero en que contra Escorpiones fallamos estrepitosamente y contra Cartago nos… pic.twitter.com/7Ekl4Y4sOz — Roberto Artavia (@RArtaviaL) October 19, 2026

Finalmente, la dirigencia fijó los dos grandes objetivos inmediatos: superar la serie ante el Firpo para amarrar el boleto a Concacaf en los próximos diez días y amarrar el primer lugar de la fase regular para cerrar las semifinales y la final en su estadio.