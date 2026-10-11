Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, explicó la razón por la cual el defensa Fernán Faerrón no llegó a la institución.

En conversación con Grupo Extra, el jerarca indicó que no veían conveniente firmar a un defensor más teniendo en cuenta la planilla que poseen.

“Faerrón es un jugador de mucha calidad que había sido analizado por nuestra gerencia deportiva, pero no teníamos el espacio para incorporarlo a nivel presupuestario y no lo teníamos a nivel de conformación del equipo”, dijo en el programa Tiempo Extra.

Artavia dijo que no iban a invertir en una posición que ellos tenían ya cubierta, a pesar de que Kendall Waston, Douglas Sequeira y Óscar Duarte estaban lesionados y poco a poco se incorporarán a las órdenes del técnico Hernán Medford.

“Esa es una zona del campo que tenemos con muchísima calidad y profundidad. Entonces, simple y sencillamente no era una buena inversión para nosotros en ese momento”, manifestó.

Actualmente, Fernán Faerrón se encuentra sin equipo. Su última aparición fue en el Torneo de Clausura 2026 con el Club Sport Cartaginés.

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