Presidente del PLN: “Estamos en un retroceso enorme”

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo asegura que el país se encuentra “en retroceso” por la gestión del Poder Ejecutivo, señalando un deterioro en la seguridad y la educación.

Según explicó el ahora dirigente en el podcast de Grupo Extra “El Bien y el Mal”, la situación nacional atraviesa un momento crítico por el abandono de la solidaridad social. Izquierdo enfatizó la falta de rumbo en materia de bienestar público.

“Este país no avanza absolutamente en nada en materia de educación ni de seguridad, todo lo contrario. Estamos en un retroceso enorme”, afirmó.

Críticas por seguridad

Frente al discurso oficialista que destaca la infraestructura penitenciaria, cuestionó que la seguridad se resuelva únicamente construyendo prisiones sin atacar las causas de la delincuencia.

“Nos dicen que ya se hizo una cárcel muy importante. Eso es como decir que si se construyen hospitales muy buenos, no hay enfermedades. Es un sinsentido hacer cárceles si no se resuelve el problema de la seguridad y del desempleo”, argumentó.

Además, sostiene que los jóvenes sin educación terminan siendo “presa fácil para las actividades delictivas”.

El líder del PLN fustigó la reducción de partidas prioritarias. Señaló que mientras el OIJ realiza una “labor titánica”, el Gobierno recorta presupuesto para patrullas y uniformes de la policía. Asimismo, criticó los tijeretazos a la infancia.

“¿Quién no se puede conmover de saber que hay niños que llegan a la escuela sin desayunar? Y este gobierno le recorta el presupuesto a los comedores escolares y a las becas Avancemos”, lamentó.

En otros puntos que se tocaron durante la entrevista, Izquierdo defendió la devolución paulatina del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Además resaltó que la agrupación verdiblanca es la mayor fuerza opositora con 17 diputados y casi 870 mil votos en las pasadas elecciones.