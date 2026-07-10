Presidente del PLN asegura que partido debe “pedir perdón”

Ricardo Sancho, presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), reconoce que la agrupación atraviesa un momento crítico de introspección tras los resultados electorales y el distanciamiento con sus bases históricas.

Según explicó en el podcast de Grupo Extra “El Bien y el Mal“, la agrupación ha fallado en mantener el vínculo con sectores fundamentales de la sociedad costarricense y que la recuperación de la confianza ciudadana pasa por una autocrítica profunda y pública.

“Liberación Nacional puede ser que tenga que pedir perdón por errores y yo lo he hecho públicamente, pero estamos en un proceso de replanteamiento de nuestra identidad y de demostrar que es un partido que puede volver a tener la confianza de los costarricenses en unas futuras elecciones”, explicó Sancho.

Problemas en el PLN

Este replanteamiento no solo es externo, sino que enfrenta las profundas pugnas internas que han debilitado la estructura partidaria. Sancho identifica dos heridas principales: el conflicto en San Ramón y el fallido eslogan de la “Nueva Liberación”.

“La ‘nueva liberación’ no le dio frutos al partido porque fue excluyente con muchos dirigentes del partido. Me parece que eso fue interpretado como una forma de exclusión de muchas personas, de muchos dirigentes, debo decirlo, se sintieron excluidos”, agregó Sancho

De acuerdo con el presidente, las disputas locales y la exclusión generacional fueron determinantes en el desgaste previo a los comicios.

“Lo de San Ramón fue un tema que nos hizo mucho daño. Yo diría que desangró al partido. Si se hubiera resuelto lo de San Ramón, hubiéramos entrado al 1° de enero, no con un 10% de apoyo, sino con un 15 o un 20”.

Líneas rojas en temas país

En cuanto a las posturas en temas país, el PLN busca marcar “líneas rojas” frente a las propuestas del Poder Ejecutivo, especialmente en materia ambiental y energética. Sancho reafirma que el partido no cederá en la defensa del modelo de desarrollo sostenible ni en el acceso público a servicios básicos como la electricidad y la salud.

“Liberación Nacional no está con la minería a cielo abierto. Lo hemos dicho claramente. Nos extraña que ahora la política cambie y retrocedamos 15 años atrás cuando sí se permitía la minería a cielo abierto. Consideramos que armonización, que es un nombre muy bonito, puede ser una privatización de la energía eléctrica en Costa Rica“, dijo Sancho.

EL dirigente verdiblanco advierte sobre el deterioro del lenguaje político y el riesgo de un giro autoritario impulsado por la “política del miedo“. Para el PLN, la lucha actual trasciende la ideología económica tradicional para centrarse en la preservación de la institucionalidad democrática frente a figuras que, según él, buscan la distracción mediática y la división social.