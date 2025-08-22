Tras la difícil situación que atravesó el país a inicios del 2024, donde el fenómeno de El Niño dejó sequías en las represas hidroeléctricas, el presidente ejecutivo del ICE aseguró que esta situación no se repetirá el año entrante.

En conversación con Diario Extra, Marco Acuña, jerarca del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), aseguró que gracias al clima que se ha mantenido este 2025, el país cuenta con reservas para afrontar la época seca que se avecina en menos de tres meses.

“Este año fue muy lluvioso y hemos tenido muy buen viento también, las reservas están muy altas y proyectamos un verano no tan seco; eso significa que va a llover en el Caribe y la Zona Norte como todos los años normales. Entonces estamos bien, me atrevo a decir que ni siquiera vamos a tener alarmas de racionamiento”, especificó el funcionario.

Sumado a ello, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) celebró que dentro de la matriz energética se implementó la energía solar, es decir, se produce suficiente como para ayudar al abastecimiento del país.

“Con estas acciones se garantiza que no tengamos faltante de electricidad en el verano. Estas son acciones de corto plazo, que se complementan con el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica, el cual permite el desarrollo de nuevas centrales de mayor capacidad con participación del sector público y privado”, especificó Franz Tattenbach, jerarca del Minae.

Con respecto al 2027, cuando sí se espera nuevamente el fenómeno de El Niño, Acuña señaló que desde ya se preparan con terminales solares privadas, lo que permitirá hacer frente a la falta de agua en las represas hidroeléctricas.