Presidente de Saprissa quiere llevar clases para tocar bombo

El presidente de Saprissa, Roberto Artavia, protagonizó uno de los momentos más llamativos del debut morado en el Torneo de Apertura 2026 al compartir con la Ultra Morada durante el partido frente a Pérez Zeledón en el estadio Ricardo Saprissa.

En medio del ambiente que se vivía en las gradas, el jerarca tibaseño se acercó al sector donde se ubica la barra organizada, convivió con los aficionados e incluso tomó el bombo para marcar el ritmo de los cánticos que alentaban al equipo.

Las imágenes del momento rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron diversas reacciones entre los seguidores morados, quienes destacaron el gesto del presidente al integrarse con la afición durante el compromiso.

Horas después, el propio Artavia se tomó con humor la experiencia y publicó un mensaje en su cuenta de X, donde reconoció que todavía tiene mucho por aprender.

Voy a tener que meterme en clases de bombo, a ver si acaso sostengo el ritmo… Gracias a la Ultra por siempre estar ahí — Roberto Artavia (@RArtaviaL) July 25, 2026

La presencia de Artavia junto a la Ultra se dio en una noche especial para Saprissa, que abrió su participación en el certamen con una victoria en casa de 5-1 ante los generaleños.

El episodio también reflejó el acercamiento que ha buscado mantener la dirigencia con la afición morada, en una temporada en la que el club pretende volver a pelear por el título nacional y fortalecer el vínculo con sus seguidores dentro y fuera de la cancha.