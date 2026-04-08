El puesto del Comité Ejecutivo que está vacante tras la salida de Juan Carlos Rojas como presidente del Deportivo Saprissa sigue sin definirse.

Los principales candidatos para ocuparlo son Roberto Artavia, actual jerarca morado, y Stewart Gómez, actual presidente de la Liga de Fútbol Playa.

En una reunión de clubes de la primera división, Artavia pidió el apoyo de los demás equipos para asumir el puesto que dejó vacante Rojas.

“Hoy lo mencioné al final de la reunión, les pedí su apoyo. Les dije que no me contestaran ahora, nada más les pido considerar los temas que a mí me parecen relevantes”, expresó Roberto.

Roberto Artavia pidió el apoyo de los demás miembros de UNAFUT para llegar a la Fedefutbol. 👀 pic.twitter.com/JTOPEnnaYO — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 9, 2026

También se refirió a si “rival” por el puesto, y pide que no los comparen, aunque cree que el cuadro morado tiene que estar representado en la Federación.

“No conozco a Stewart Gómez, no voy a hablar de una comparación o algo que algunos han estado haciendo por ahí, pero creo que presencia de Saprissa, como la institución de fútbol más importante del país, vale“.

Aún se desconoce cuándo se tomará la decisión de quién será el que ocupe el puesto vacante en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.