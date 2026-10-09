Presidente de Saprissa pide a Bryan Ruiz en la Sele “hasta 2031”

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Desde el Deportivo Saprissa ven con buenos ojos dejar a Bryan Ruiz como entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica.

Así lo manifestó el presidente de la institución, Roberto Artavia, en entrevista con Grupo Extra. Además, espera que, en caso de que sea el elegido para el cargo, se quede por muchos años y se le respete su proceso.

“Si se va a contratar, espero que sea hasta el 2031 por lo menos, porque así podrá manejar el ciclo actual de la Selección y también que pueda trabajar después del mundial. Eso es un proceso real”, comentó.

Artavia puso de ejemplo a Panamá, quien dejó a Thomas Christiansen, quien no logró clasificar al Mundial de Qatar 2022 y aún así continuó en el puesto hasta llegar al certamen del 2026.

“Mas allá de lo que Bryan pueda hacer en estos años, lo más importante es acuerparlos con gente que sepa de futbol y con jugadores que estén en alto nivel”, sostuvo.

El jerarca morado espera que este nuevo proceso de la Selección esté acompañado de un trabajo integral entre todos los involucrados en el fútbol nacional. Eso sí, enfatizó en que la labor en ligas menores debe ser prioridad.