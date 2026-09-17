Presidente de Saprissa: “Ofrecemos una disculpa”

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Tras la eliminación de Copa Centroamericana, el presidente del Saprissa, Roberto Artavia, envió un mensaje en donde le pide disculpas a la afición.

El jerarca admite que ganar la Copa Centroamericana era uno de los principales objetivos en esta temporada y, por cuarto año consecutivo, se quedan cortos en el certamen internacional.

Tibaseños no pudieron sostener la ventaja en el marcador y se despiden del certamen.

“No es el momento de poner excusas, sino más bien de ofrecer una disculpa a toda nuestra afición saprissista”, manifestó.

Artavia enfatizó en que hay pensamientos e ideas que pueden llegar a separar a los saprissistas y que, a partir de ahí, se generen conflictos internos, por lo que pide unión a pesar del momento difícil.

La próxima prueba para el “Monstruo” será este sábado cuando se enfrenten en su estadio al Club Sport Herediano, donde el comportamiento de la afición podría mezclarse entre apoyo y críticas.

Hoy nos toca reconocer que fallamos nuestro primer objetivo esta temporada. No vamos a menospreciar el torneo por haber quedado eliminados. Se acumulan varios años de acarrear una deuda con la afición en competencias internacionales, y este año volvimos a fallar.



Entiendo que… pic.twitter.com/TMVYDx06wb — Roberto Artavia (@RArtaviaL) September 17, 2026

“Nos toca reconocer que fallamos nuestro primer objetivo esta temporada. No vamos a menospreciar el torneo por haber quedado eliminados. Se acumulan varios años de acarrear una deuda con la afición en competencias internacionales, y este año volvimos a fallar”, comentó.

Saprissa no gana un título internacional desde 2019 cuando ganaron la Liga Concacaf, un torneo con clubes de Centroamérica y el Caribe, pero en formato diferente al actual.

Los morados buscarán sacudirse este fin de semana de dos derrotas consecutivas: contra Sporting por torneo local y contra Cartaginés por la Copa Centroamericana.