Presidente de Saprissa: “El respaldo al cuerpo técnico es total”

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Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, manifestó que tiene plena confianza en el cuerpo técnico del equipo, encabezado por Hernán Medford.
En entrevista brindada a Tiempo Extra, el jerarca comentó que espera mantener a Medford y a los demás miembros de su equipo por mucho tiempo, con el fin de desarrollar un proceso de varios años con el “Monstruo”.
“Tenemos un cuerpo técnico muy completo, balanceado y capaz de alcanzar lo que queremos. El respaldo es total y creo mucho en los procesos a largo plazo. Eso me da mucha seguridad y espero que nos duren mucho tiempo”, indicó.
Artavia catalogó a Medford como un multicampeón a nivel de Centroamérica, lo cual le da tranquilidad a la directiva del equipo.
A nivel de dirección técnica, confía en que pueda ejecutar una buena transición de jugadores y que los de más edad le den el paso a la nueva generación.
“Me encanta cuando tenemos jugadores experimentados y jóvenes, así como los extranjeros que absorben el ADN del equipo”, dijo.
Medford y su asistente Geiner Segura llegaron al equipo tibaseño en febrero de 2026. El torneo anterior finalizaron subcampeones y en el actual certamen son líderes.