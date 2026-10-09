Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió este viernes mantener la calma tras el terremoto de magnitud 7.7. que sacudió su país este viernes, ante la difusión de mensajes que pudieran provocar alarma o desorden.

Mulino admitió que su país vive un “desastre” tras los fuertes movimientos telúricos, por lo que ordenó a su gabinete y a los organismos de emergencia panameños informar sobre las consecuencias del sismo.

Foto: AFP.

El terremoto de magnitud 7.7 tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), lo que activó una alerta de tsunami en el Pacífico.

Las autoridades del Canal de Panamá anunciaron que la vía, por donde pasa el 5% del comercio marítimo internacional, opera con “normalidad”, aunque equipos especializados revisan sus instalaciones.

El aeropuerto de Tocumen, un importante centro de conexión aérea de América Latina, cerró temporalmente y varios vuelos están siendo desviados a otras terminales aéreas, como prevención, informó Aeronáutica Civil.