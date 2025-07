El presidente de Newell’s Old Boys, Ignacio Astore, contó su versión de los hechos con la salida de Keylor Navas, algo que según parece, comenzó a cocinarse desde antes de la Copa Oro.

Previo al viaje a Costa Rica y luego, Estados Unidos, tuvo una conversación con Keylor, donde Navas le preguntó: “¿Qué pasa si me sale una oferta de Argentina?, a lo que respondió (Astore): “No vas a ninguno”. – “¿Y de Sudamérica? – La respuesta de Astore fue: “Voy a competir económicamente para que te quedés”, y si era de Europa, no iban a competir ya que no estaban en una situación para retenerlo.

El presidente además expresó que se sintió “decepcionado” por la forma en que se actuó Navas.

“Le pedí que se quede hasta diciembre y luego nos pondríamos de acuerdo con la rescisión del contrato”, indicó Astore.

Sin embargo la revelación más fuerte la hizo con lo acontecido el domingo en el estadio de Newell’s: El presidente había prohibido que Navas saliera al calentamiento.

“No entendí porque Navas salió a hacer la entrada en calor en la previa del partido contra Banfield. Yo lo había prohibido, no sé qué pasó”, señaló el jerarca.

Además, Astore señaló que Keylor si tuvo un cuadro estomacal que le impedía jugar contra Independiente Rivadavia, algo que se confirmó con un parte médico y también dijo que Navas se va dejándole al club, casi dos millones de dólares.