Luego de quedar fuera del repechaje de ascenso, que a la postre jugará Escorpiones y Guadalupe, el presidente de Jicaral, Roy Barrantes, se refirió al respecto.

Estuvo en Tiempo Extra Radio, programa que se transmite de lunes a viernes, de 2 a 4 p.m. por la 92.3 FM y por Extra TV, donde mostró su molestia porque el cuadro jicaraleño no fue tomado en cuenta.

“Es lamentable, más que ya a nivel de UNAFUT se había tomado un acuerdo en el cual se envió a la Federación, al comité director de la federación, donde la UNAFUT unánimemente había votado a favor de un repechaje entre Escorpiones y Jicaral, el cual prácticamente todo apuntaba que hoy se iba a prevalecer eso, cosa que no se dio, y más bien el señor Alex Chacón, miembro del comité director que forma parte de la Liga de Ascenso, le dio un espaldarazo a la propia liga“.

Además, afirmó que prevalecieron otros intereses para dejar fuera al “Huracán de la Península”.

“Nosotros no hemos tenido ningún comunicado oficial, simplemente lo que se sabe es lo que pasan las noticias, prácticamente, entonces creo que en vez de prevalecer el aspecto deportivo, creo que prevaleció el aspecto más económico y político que otra cosa”.

El jerarca de Jicaral considera injusto que Guadalupe ocupe ese puesto, ya que perdió la oportunidad de pelear por permanecer en primera división cuando descendió.

“Guadalupe no debió haberse sido tomado en cuenta en este repechaje y lo justo, si me lo pregunta a mí, lo justo es que Escorpiones era el que debió haber tomado el puesto de Liberia insofacto, ¿por qué? porque ellos fueron los que ganaron el subcampeonato, aunque no haya llegado a ninguna final, pero ellos fueron los que hicieron la mayor cantidad de puntos y de acuerdo a la Liga de Ascenso, el subcampeón fueron ellos”.

Aunque el repechaje ya fue oficializado entre Guadalupe y Escorpiones, Jicaral sostiene que merecía ser tomado en cuenta y lamenta quedarse sin la posibilidad de pelear en la cancha por un regreso a la Primera División, por lo que próximamente emitirán un comunicado oficial.