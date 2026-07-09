Presidente de Guadalupe: “Pudieron haber congelado el descenso”

Luego de que la Federación Costarricense de Fútbol oficializara el repechaje entre Guadalupe FC y Escorpiones para definir al décimo equipo de la Primera División, el técnico del conjunto guadalupano, Antonio Abasolo, defendió el derecho de su equipo a disputar esa serie.

En declaraciones brindadas a Tiempo Extra Radio, programa que se transmite de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. por Extra Radio 92.3 FM y Extra TV, el estratega aseguró que Guadalupe se ganó la oportunidad de pelear por su permanencia.

“Nosotros creemos que somos los primeros merecedores, incluso, creemos que pudieran haber hasta congelado el descenso y permanecer nosotros. Pensamos que hasta de manera directa nos pudimos haber quedado sin jugar el repechaje. Tenemos todos los merecimientos además por cumplir con todos los requisitos y el licenciamiento”.

Abasolo reconoció que el descenso provocó cambios importantes en la planilla y que el club perdió varias piezas de cara a la nueva temporada. Sin embargo, aseguró que el grupo está preparado para afrontar el reto.

“A partir de que se dio el descenso, todos los jugadores que eran libres, se fueron a buscar equipo, nos quedamos con algunos, alguna base, y nuestros jugadores, como bien saben, siempre hemos sido un equipo formador, entonces damos oportunidad mucho a nuestros jóvenes. Hasta el lunes que empezamos los trabajos de pretemporada, estábamos preparados para iniciar por ahí de mediados de agosto. Con la base de jugadores que teníamos, de los que se nos quedó de primera división, de los que no encontraron equipo, más nuestros jugadores de alto rendimiento, con eso empezamos a prepararnos“.

Además, el entrenador fue enfático al señalar que, desde su punto de vista, ningún club de la Liga de Ascenso cuenta actualmente con las condiciones necesarias para competir de inmediato en la máxima categoría.