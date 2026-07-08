Presidente de Escorpiones sobre repechaje: “No es lo más justo”

El presidente de Escorpiones, Juan España, aseguró no entender por qué el equipo guadalupano fue tomado en cuenta para disputar el repechaje.

Estuvo en Tiempo Extra Radio, programa que se transmite de lunes a viernes, de 2 a 4 p.m. por la 92.3 FM y por Extra TV, donde mostró su molestia por tener que disputar el repechaje, aunque afirma que darán todo por ganarlo.

“Un poquito impresionados porque no entendemos como si deportivamente un club desciende a la segunda categoría, se le da una segunda oportunidad. Es algo, la verdad, que no da mucho sentido a nivel de mérito deportivo, que es lo que se trata de hablar en todas las competiciones a nivel mundial. Pero bueno, como comenté, a veces el fútbol no es el más justo y tocó así. Hay que demostrar por qué fuimos los líderes de la tabla general y por qué nos merecemos estar en la primera división dentro de la cancha“.

A pesar de ello, el presidente dejó claro que en Escorpiones no perderán energías cuestionando la decisión y que ahora toda la concentración está puesta en el partido que definirá el ascenso.

“Estamos confiados en el equipo, venimos con un cuerpo técnico repotenciado, la base del equipo se ha mantenido como hacemos torneo a torneo. Básicamente sólo agregamos un par de refuerzos que creemos que puedan aportarnos algo positivo para el equipo. Y bueno, venimos de un torneo en el cual en muchísimos partidos sólo perdimos tres juegos“.

España también destacó que el club lleva varios años trabajando para dar el salto a la máxima categoría y considera que la institución ya cuenta con la estructura necesaria para competir al más alto nivel.

“Escorpiones de Belén es un equipo que está en la segunda división, pero está preparado para afrontar la primera división. Hemos sido un equipo que tratamos de trabajar todos los aspectos deportivos, administrativos, logísticos, como un equipo de primera división, para que cuando se nos diera la oportunidad de dar el salto, pues no fuera algo inesperado y algo a ver qué hacíamos. Creemos que tenemos jugadores que todos tienen muchísima calidad, que tienen la disposición y la calidad para jugar en la primera división”.

El equipo espera la confirmación oficial de la fecha, sede y horario del repechaje ante Guadalupe, un partido único que definirá quién ocupará la plaza que dejó vacante Municipal Liberia en la Primera División para la temporada 2026-2027.