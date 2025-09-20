Enrique Osses saldrá de Costa Rica desde este sábado y hasta los primeros días de octubre para atender una invitación de la FIFA.

El chileno estará en el Mundial Sub20 de Chile como parte del selecto grupo de profesionales que implementan en ese mundial el “video support”, una modalidad tipo “challengue” para los cuerpos técnicos de los equipos y que podría reemplazar en algunos casos al VAR.

Esta modalidad podría llegar a futuro a otras competencias de la Concacaf, razón por la cual se dio la invitación.

La Comisión de Arbitraje sigue operando normal mientras Osses esté fuera del país.