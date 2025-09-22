José Quesada, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes (Asobares), confirmó que los establecimientos tienen la potestad de prohibir el ingreso de armas.

Quien explicó que este derecho de admisión es una herramienta legal que pueden aplicar los dueños o administradores para resguardar la seguridad. El líder gremial señaló que incluso funcionarios judiciales pueden ser objeto de esta medida, una decisión que busca prevenir incidentes violentos en medio de la creciente inseguridad nacional.

Quesada recalcó que ningún cliente puede alegar un derecho superior para portar un arma en un lugar privado.