El presidente Rodrigo Chaves envió un mensaje de solidaridad a la jueza Kattia Carballo, quien fue agredida el pasado viernes 17 de abril en Heredia, a pocos metros de su vivienda.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario indicó que, aunque no la conoce personalmente, rechaza la agresión sufrida.

“De mi parte, un saludo de solidaridad a la jueza. Yo no la conozco, no tengo nada personal contra ella. Rechazo como ciudadano sus decisiones como jueza. Como ser humano me indigna que alguien la haya atacado. Señora jueza, un abrazo cargado de solidaridad”, expresó.

Chaves también criticó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.

“Don Orlando, usted es un hombre bajo, lo he dicho muchas veces. Utilizar la agresión a una mujer que usted debió haber custodiado y protegido en la institución que usted dirige”, añadió.