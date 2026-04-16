Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Mediante decreto, el Presidente Rodrigo Chaves declaró como asueto el próximo 8 de mayo, día en que se dará el Traspaso de Poderes estre la actual administración y el gobierno de Laura Férnandez.

“El Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, decretó asueto para el 8 de mayo de 2026, con la intención de que todo el pueblo costarricense participe y disfrute de la mayor fiesta

patria en la historia: el traspaso de poderes”, señala el comunicado emitido desde Casa Presidencial.

Según se detalla, este asueto se dará para los empleados públicos del país, esto como “una invitación directa a participar” en el acto que se llevará a cabo en el Estadio Nacional a partir de las 12:00 m.d.

“Este es uno de los actos más poderosos de nuestra democracia: el momento en que el poder cambia de manos de forma pacífica, ordenada y transparente. Por eso, el Presidente Chaves quiere darle al pueblo costarricense el espacio para ser protagonista de ese momento”, agrega el documento.

En cuanto a los servicios públicos, se expresa que estos deberán funcionar con normalidad durante el Traspaso de Poderes, especialmente “los servicios de emergencia, atención médica crítica, cuerpos policiales y otras áreas indispensables”.

El Traspaso de Poderes espera recibir cerca de 40.000 personas, junto con delegaciones internaciones y sus respectivos presidentes, entre los que figuran nombres como Nayib Bukele, de El Salvador, y Javier Milei de Argentina.

“El Gobierno de la República reafirma su compromiso con la institucionalidad democrática e invita a todas las personas a ser parte activa de esta celebración, que simboliza la continuidad, estabilidad y fortaleza de Costa Rica como nación”, concluye el mensaje presidencial.

El evento será abierto al público, sin embargo aún no se ha comunicado oficialmente donde se podrán obtener las entradas para la participación de los costarricenses.