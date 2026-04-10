La gira presidencial anunciada por el mandatario Rodrigo Chaves fue cancelada a pocas horas de la primera actividad anunciada para la provincia de Limón, esto debido a una serie de problemas relacionados con el clima.

“De última hora que las condiciones climatológicas no permitirán el desplazamiento del Presidente Rodrigo Chaves hasta Limón. Por esta razón suspenderemos la inspección a las obras de la escuela de Limoncito”, informaron personeros de Casa Presidencial.

Durante su visita al Caribe, el mandatario realizaría labores de inspección a un centro educativo en construcción, esto junto con la presidenta electa Laura Fernández, según ha sido la tónica en otras giras presidenciales.

“Suspenderemos la inspección a las obras de la escuela de Limoncito, agendada originalmente a las 11:30 am de este viernes 10 de abril”, agrega el comunicado emitido desde Zapote.